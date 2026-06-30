HANGMAN BECOMES THE HANGED MAN; GLOBALIST RACKETEERING NOW HAS A RECORD

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/Generate transcriptA transcript unlocks clips, previews, and editing.1063HANGMAN BECOMES THE HANGED MAN; GLOBALIST RACKETEERING NOW HAS A RECORDNicola CharlesJun 30, 20261063ShareTranscriptDiscussion about this videoCommentsRestacksNicola’s SubstackSubscribeAuthorsNicola CharlesRecent PostsHANGMAN BECOMES THE HANGED MAN; GLOBALIST RACKETEERING NOW HAS A RECORD4 hrs ago • Nicola CharlesMARGIN CALLS WERE ABOUT TO WIPE THE WEALTH CLASS OUT; SO THEY WIPED US OUT INSTEADJun 30 • Nicola CharlesDEFACTO BUREAUCRATS & GOVTS HAVE NO JURISDICTION OVER YOUR LIFE UNTIL THEY SWEAR THE CORRECT OATHSJun 29 • Nicola CharlesWELCOME TO COGNITIVE WARFAREJun 25 • Nicola CharlesMy FULL Interview on the SKY TO EARTH PODCAST w/ Dale Holmes & Madeleine DohertyJun 25 • Nicola CharlesWHY YOU SHOULD START THINKING LIKE A GLOBALISTJun 24 • Nicola CharlesWHY YOU SHOULD START THINKING LIKE A GLOBALISTJun 24 • Nicola Charles