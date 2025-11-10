FREEDOM FOR THE PRIVILEGED WEALTH CLASS ONLY IS EMERGING

Nicola’s SubstackFREEDOM FOR THE PRIVILEGED WEALTH CLASS ONLY IS EMERGING0:00Current time: 0:00 / Total time: -1:30:07-1:30:07Paid episodeThe full episode is only available to paid subscribers of Nicola’s SubstackSubscribe to listenFREEDOM FOR THE PRIVILEGED WEALTH CLASS ONLY IS EMERGINGNicola CharlesNov 10, 2025∙ Paid51ShareListen to this episode with a 7-day free trialSubscribe to Nicola’s Substack to listen to this post and get 7 days of free access to the full post archives.Start trialAlready a paid subscriber? Sign inNicola’s SubstackMy personal SubstackMy personal SubstackSubscribeAuthorsNicola CharlesRecent Episodes.Nov 7 • Nicola CharlesWILL THE AUSTRALIAN CDC BECOME A LICENSE TO KILL? w/ WADE NORTHAUSEN of BILLBOARD BATTALIONNov 6 • Nicola CharlesNEO-IMPERIALISM. THE RISE OF THE ELITIST, SELF-ADMIRING PRIVILEGED.Nov 5 • Nicola CharlesVICTORIA'S TREATY W/ FIRST PEOPLES IS PROOF OF LABORS ILLEGALITY OF CONDUCTNov 5 • Nicola CharlesAPARTHEID DOWN UNDERNov 3 • Nicola CharlesAPARTHEID, VICTORIA, AUSTRALIAOct 31 • Nicola CharlesNO-ONE RULES, IF NO-ONE OBEYSOct 30 • Nicola Charles