EXPOSED! AUSTRALIAN LABOR PARTY OF TODAY REGISTERED IN 1984 CLAIMING 135 YEAR HISTORY

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/Generate transcriptA transcript unlocks clips, previews, and editing.62EXPOSED! AUSTRALIAN LABOR PARTY OF TODAY REGISTERED IN 1984 CLAIMING 135 YEAR HISTORYNicola CharlesJul 23, 202662ShareTranscriptDiscussion about this videoCommentsRestacksNicola’s SubstackSubscribeAuthorsNicola CharlesRecent PostsEXPOSED! AUSTRALIAN LABOR PARTY OF TODAY REGISTERED IN 1984 CLAIMING 135 YEAR HISTORY1 hr ago • Nicola CharlesYOU CAN'T SPEAK WITH YOUR PM, BUT RICH CHINESE GAMBLERS CANJul 22 • Nicola CharlesTHE POLITICAL ROAD TO RUINJul 22 • Nicola CharlesTHE POLITICAL ROAD TO RUINJul 22 • Nicola CharlesAUST GOVT CONSPIRACY SCANDAL? LOOMING NATIONAL EMERGENCY KNOWN?Jul 20 • Nicola CharlesAUST GOVT CONSPIRACY SCANDAL? LOOMING NATIONAL EMERGENCY KNOWN?Jul 20 • Nicola CharlesDEVOLUTION; "THE LETHALITY OF THEIR POWER IS GREATER THAN EVER"Jul 20 • Nicola Charles