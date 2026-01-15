EVERYBODY NEEDS GOOD NEIGHBOURS. BUT IS THAT WHAT LABOR ARE ENGINEERING IN AUSTRALIA?

Nicola’s SubstackEVERYBODY NEEDS GOOD NEIGHBOURS. BUT IS THAT WHAT LABOR ARE ENGINEERING IN AUSTRALIA?0:00Current time: 0:00 / Total time: -53:02-53:02Paid episodeThe full episode is only available to paid subscribers of Nicola’s SubstackSubscribe to listenEVERYBODY NEEDS GOOD NEIGHBOURS. BUT IS THAT WHAT LABOR ARE ENGINEERING IN AUSTRALIA?Nicola CharlesJan 15, 2026∙ PaidShareContinue reading this post for free, courtesy of Nicola Charles.Claim my free postOr purchase a paid subscription.Nicola’s SubstackMy personal SubstackMy personal SubstackSubscribeAuthorsNicola CharlesRecent EpisodesTHE FALL OF THE CABAL - NATO TELL GREENLAND "YOU'RE ON YOUR OWN" & THE CLINTONS UNLAWFULLY DEFY A SUBPOENA FROM CONGRESS24 hrs ago • Nicola CharlesDIGITAL ID ON LIFE SUPPORT AS KEIR STARMER U-TURNS ON MANDATORY REQUIREMENTSJan 13 • Nicola CharlesTHE CITY OF LONDON & THEIR SECRET SOCIETIES V USA/RUSSIA/CHINAJan 12 • Nicola CharlesYOU ASKED ME FOR AN ANSWER > WE ARE ALL VICTIMS OF THE FABIAN SOCIETIES EXTREMIST IDEOLOGIES. A 140YR OLD CULT NOW CONTROLLING THE…Jan 12 • Nicola CharlesSUPERPOWERS SWEEP. Putin wants Ukraine, Trump wants Venezuela, Greenland & Canada, China wants Taiwan. WHO BOUGHT AUSTRALIA?Jan 8 • Nicola CharlesMONETARY IMPERIALISM IS DYING, A FATE THEY ALSO HAD PLANNED FOR YOUJan 7 • Nicola CharlesWHERE IS AUSTRALIA'S MONEY?Jan 5 • Nicola Charles