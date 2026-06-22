Dr. Judy Wilyman "98% of TGA Funding come from the Pharmaceutical Industry"

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/Transcript644Dr. Judy Wilyman "98% of TGA Funding come from the Pharmaceutical Industry"Nicola CharlesJun 22, 2026644ShareTranscriptDiscussion about this videoCommentsRestacksNicola’s SubstackSubscribeAuthorsNicola CharlesRecent PostsMY PLANS KILL OFF 50% OF HUMANITY, BUT I CANNOT PAY TAXES, SO THOSE WHO REMAIN MUST PAY DOUBLE, LOVE A.I14 hrs ago • Nicola CharlesNEVER HAVE SO MANY BEEN "WATCHED" BY SO FEWJun 19 • Nicola CharlesNEVER HAVE SO MANY BEEN "WATCHED" BY SO FEW #SAYNOTODIGITALIDJun 18 • Nicola CharlesSUICIDAL EMPATHY INFECTS THE WESTJun 18 • Nicola CharlesTHE GAME ENDS WHEN YOU REFUSE TO PLAY; SILENCE THE CASH REGISTERSJun 17 • Nicola CharlesSTARMER CLAIMS TO PROTECT CHILDREN WITH ONE HAND WHILE ENDANGERING THEM WITH THE OTHERJun 15 • Nicola CharlesAUSTRALIAN MONOPOLIES DRIVING POLICYJun 15 • Nicola Charles