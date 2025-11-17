Nicola’s SubstackDIGITAL ID AUSTRALIA MISSION CREEP: DOCTORS MUST HAVE ONE TO REGISTER WITH AHPRA, MACHETE WIELDERS SENT TO THEME PARKS & OTHER NEWS...7121×0:00Current time: 0:00 / Total time: -57:25-57:25Audio playback is not supported on your browser. Please upgrade.DIGITAL ID AUSTRALIA MISSION CREEP: DOCTORS MUST HAVE ONE TO REGISTER WITH AHPRA, MACHETE WIELDERS SENT TO THEME PARKS & OTHER NEWS...Nicola CharlesNov 17, 2025712ShareTranscriptDiscussion about this episodeCommentsRestacksNicola’s SubstackMy personal SubstackMy personal SubstackSubscribeAuthorsNicola CharlesRecent EpisodesTHE 2008/9 MARKERS ARE THERE, IS AUSTRALIA'S PROPERTY BUBBLE SET TO BURST?Nov 16 • Nicola CharlesAUSTRALIA'S 2ND CONSTITUTIONAL CRISIS UNDER LABORNov 13 • Nicola CharlesTIME TO CONFRONT THE PHARAOHS, IN COURTS, WITH JURIES.Nov 12 • Nicola CharlesNEPO BABY BUREAUCRATS.Nov 11 • Nicola CharlesWAIT TIL THEY UPDATE THE LATEST VERSIONNov 11 • Nicola CharlesWhere "Climate" & "Pandemics" meet. At your Death & Destruction. Nov 11 • Nicola CharlesTWO TRIBESNov 10 • Nicola Charles