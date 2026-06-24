DID LOVABLE LEFTIES IN THE WEST OVERSEE THE IMPORTATION OF CRIME TO FILL PRISONS (LABOUR CAMPS) & ECONOMICALLY COMPETE WITH CHINA?

Nicola’s SubstackDID LOVABLE LEFTIES IN THE WEST OVERSEE THE IMPORTATION OF CRIME TO FILL PRISONS (LABOUR CAMPS) & ECONOMICALLY COMPETE WITH CHINA?0:00Current time: 0:00 / Total time: -1:08:18-1:08:18Paid episodeThe full episode is only available to paid subscribers of Nicola’s SubstackSubscribe to listenDID LOVABLE LEFTIES IN THE WEST OVERSEE THE IMPORTATION OF CRIME TO FILL PRISONS (LABOUR CAMPS) & ECONOMICALLY COMPETE WITH CHINA?Nicola CharlesJun 24, 2026∙ PaidShareContinue reading this post for free, courtesy of Nicola Charles.Claim my free postOr purchase a paid subscription.Nicola’s SubstackMy personal SubstackMy personal SubstackSubscribeAuthorsNicola CharlesRecent EpisodesSLAVERY WAS WRONG THEN & IT'S WRONG NOWJun 22 • Nicola CharlesDr. Judy Wilyman "98% of TGA Funding come from the Pharmaceutical Industry"Jun 22 • Nicola CharlesMY PLANS KILL OFF 50% OF HUMANITY, BUT I CANNOT PAY TAXES, SO THOSE WHO REMAIN MUST PAY DOUBLE, LOVE A.IJun 21 • Nicola CharlesNEVER HAVE SO MANY BEEN "WATCHED" BY SO FEWJun 19 • Nicola CharlesNEVER HAVE SO MANY BEEN "WATCHED" BY SO FEW #SAYNOTODIGITALIDJun 18 • Nicola CharlesSUICIDAL EMPATHY INFECTS THE WESTJun 18 • Nicola CharlesTHE GAME ENDS WHEN YOU REFUSE TO PLAY; SILENCE THE CASH REGISTERSJun 17 • Nicola Charles