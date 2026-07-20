DEVOLUTION; "THE LETHALITY OF THEIR POWER IS GREATER THAN EVER"

Nicola’s SubstackDEVOLUTION; "THE LETHALITY OF THEIR POWER IS GREATER THAN EVER"0:00Current time: 0:00 / Total time: -38:29-38:29Paid episodeThe full episode is only available to paid subscribers of Nicola’s SubstackSubscribe to listenDEVOLUTION; "THE LETHALITY OF THEIR POWER IS GREATER THAN EVER"Nicola CharlesJul 20, 2026∙ Paid836ShareContinue reading this post for free, courtesy of Nicola Charles.Claim my free postOr purchase a paid subscription.Nicola’s SubstackMy personal SubstackMy personal SubstackSubscribeAuthorsNicola CharlesRecent EpisodesDEVOLUTION; "THE LETHALITY OF THEIR POWER IS GREATER THAN EVER"19 hrs ago • Nicola CharlesTHE RIGHT TO DIGITALLY DISCONNECT BILL 2026 AUSTRALIAJul 16 • Nicola CharlesTHE RIGHT TO DIGITALLY DISCONNECT BILL 2026 AUSTRALIA Jul 16 • Nicola Charles5G CITIES ARE KILLING TREES, BEES & YOU WITH NON-IONIZING RADIATION & NOBODY CARESJul 15 • Nicola CharlesAUSTRALIA IS NOT A REPUBLIC, SO WHY IS IT BEING RUN AS ONE?Jul 15 • Nicola Charles"REALITY CONTROL" SOCIALIST LIES & HYPOCRISY OVER THE YEARSJul 14 • Nicola CharlesOPINION; THE CRIME SCENE COVER-UP OF ANN WIDDECOMBES BRUTAL ASSASSINATION IS A STAIN ON THE UKJul 12 • Nicola Charles