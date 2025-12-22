Nicola’s Substack

Nicola’s Substack

Nicola’s Substack
Nicola’s Substack
DEAR LEFTIST WARMONGERERS WITH UKRAINE FLAGS WHO CALLED FOR WW3, YOUR TIME TO SHINE IS HERE, THE DRAFT AWAITS YOU.
0:00
-56:33

DEAR LEFTIST WARMONGERERS WITH UKRAINE FLAGS WHO CALLED FOR WW3, YOUR TIME TO SHINE IS HERE, THE DRAFT AWAITS YOU.

Nicola Charles's avatar
Nicola Charles
Dec 22, 2025

Discussion about this episode

User's avatar

Ready for more?

© 2025 Nicola Charles · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture