DEAR 3AW, DID YOU HEAR THE NEWS? AUSTRALIANS WERE TRICKED?

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/Generate transcriptA transcript unlocks clips, previews, and editing.1843DEAR 3AW, DID YOU HEAR THE NEWS? AUSTRALIANS WERE TRICKED?Nicola CharlesAug 05, 20261843ShareTranscriptDiscussion about this videoCommentsRestacksNicola’s SubstackSubscribeAuthorsNicola CharlesRecent PostsDEAR 3AW, DID YOU HEAR THE NEWS? AUSTRALIANS WERE TRICKED?8 hrs ago • Nicola CharlesSTOP WHATEVER YOU ARE DOING! THIS IS THE ULTIMATE SURVEILLANCE STATE REMEDY!Aug 5 • Nicola CharlesWHO'S WHO IN THE ZOO?Aug 5 • Nicola CharlesWHO'S WHO IN THE ZOO?Aug 5 • Nicola CharlesSPOOKY BEDTIME STORIES; "THE TEMPLE" by H.P. Lovecraft (Read by Nicola Charles)Aug 4 • Nicola CharlesWERE THE WARPSPEED VACCINES THE 1ST ACT OF TERRORISM AGAINST HUMAN BEINGS BY A.I?Aug 4 • Nicola CharlesWERE THE WARPSPEED VACCINES THE 1ST ACT OF TERRORISM AGAINST HUMAN BEINGS BY A.I?Aug 4 • Nicola Charles