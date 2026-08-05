DEAR 3AW, DID YOU HEAR THE NEWS? AUSTRALIANS WERE TRICKED?

Nicola’s SubstackDEAR 3AW, DID YOU HEAR THE NEWS? AUSTRALIANS WERE TRICKED?0:00Current time: 0:00 / Total time: -51:52-51:52Paid episodeThe full episode is only available to paid subscribers of Nicola’s SubstackSubscribe to listenDEAR 3AW, DID YOU HEAR THE NEWS? AUSTRALIANS WERE TRICKED?Nicola CharlesAug 05, 2026∙ Paid932ShareContinue reading this post for free, courtesy of Nicola Charles.Claim my free postOr purchase a paid subscription.Nicola’s SubstackMy personal SubstackMy personal SubstackSubscribeAuthorsNicola CharlesRecent EpisodesDEAR 3AW, DID YOU HEAR THE NEWS? AUSTRALIANS WERE TRICKED?7 hrs ago • Nicola CharlesSTOP WHATEVER YOU ARE DOING! THIS IS THE ULTIMATE SURVEILLANCE STATE REMEDY!23 hrs ago • Nicola CharlesWHO'S WHO IN THE ZOO?Aug 5 • Nicola CharlesWHO'S WHO IN THE ZOO?Aug 5 • Nicola CharlesSPOOKY BEDTIME STORIES; "THE TEMPLE" by H.P. Lovecraft (Read by Nicola Charles)Aug 4 • Nicola CharlesWERE THE WARPSPEED VACCINES THE 1ST ACT OF TERRORISM AGAINST HUMAN BEINGS BY A.I?Aug 4 • Nicola CharlesWERE THE WARPSPEED VACCINES THE 1ST ACT OF TERRORISM AGAINST HUMAN BEINGS BY A.I?Aug 4 • Nicola Charles