DARREN DIXON DISCUSSES THE ONGOING ATTACK ON OUR CIVIL LIBERTIES

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00Transcript3737DARREN DIXON DISCUSSES THE ONGOING ATTACK ON OUR CIVIL LIBERTIESNicola CharlesNov 28, 20253737ShareTranscriptDiscussion about this videoCommentsRestacksNicola’s SubstackSubscribeAuthorsNicola CharlesRecent PostsGREEN ENERGY IS A FRAUD TO "INCREASE" MINING SHOCK9 hrs ago • Nicola Charles9 DAYS UNTIL RESTRAINT OF TRADE IN AUSTRALIANov 26 • Nicola CharlesCARBONNov 26 • Nicola CharlesKING CHARLES III DOG WHISTLE TO THE PRIVATE SECTORNov 25 • Nicola CharlesPROPAGANDA IS THEIR WAR; SO CAN YOU IDENTIFY THE PROPAGANDA WHEN IT HITS YOU?Nov 25 • Nicola Charles"MASS MIGRATION IS A HUMAN RIGHTS VIOLATION" TRUMPNov 23 • Nicola CharlesCOP BURNS; ANTI-ENVIRONMENT "ENVIRONMENTAL PROTECTION REFORM BILL 2025" LOOMS AS TROJAN HORSENov 20 • Nicola Charles