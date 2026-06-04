CAPITALISM FOR ME, COMMUNISM FOR THEE

Nicola’s SubstackCAPITALISM FOR ME, COMMUNISM FOR THEE0:00Current time: 0:00 / Total time: -54:19-54:19Paid episodeThe full episode is only available to paid subscribers of Nicola’s SubstackSubscribe to listenCAPITALISM FOR ME, COMMUNISM FOR THEENicola CharlesJun 04, 2026∙ Paid52ShareContinue reading this post for free, courtesy of Nicola Charles.Claim my free postOr purchase a paid subscription.Nicola’s SubstackMy personal SubstackMy personal SubstackSubscribeAuthorsNicola CharlesRecent EpisodesCAPITALISM FOR ME, COMMUNISM FOR THEE10 hrs ago • Nicola CharlesABSOLUTE NONSENSE ABOUT NOTHINGJun 3 • Nicola CharlesHUMANS SPEAKJun 3 • Nicola CharlesLET'S TALK ABOUT AUSTRALIA'S TRUE NATIONAL SECURITY THREATSJun 1 • Nicola CharlesBRICK BY BRICK THE NWO ARE BUILDING A MADHOUSEMay 31 • Nicola CharlesDear VictoriaMay 29 • Nicola CharlesHAVE HUMANS DESIGNED TECHNOLOGIES THAT ARE NOW SLOWLY KILLING THEM?May 28 • Nicola Charles