BILL GATES VACCINE>CLIMATE SCAM>Q CLEARANCE>CONTROL PLAN EXPOSED!

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/Generate transcriptA transcript unlocks clips, previews, and editing.2168BILL GATES VACCINE>CLIMATE SCAM>Q CLEARANCE>CONTROL PLAN EXPOSED!Nicola CharlesAug 10, 20262168ShareTranscriptDiscussion about this videoCommentsRestacksNicola’s SubstackSubscribeAuthorsNicola CharlesRecent PostsBILL GATES VACCINE>CLIMATE SCAM>Q CLEARANCE>CONTROL PLAN EXPOSED!7 hrs ago • Nicola CharlesIS A HIDDEN WORLD WAR 3, LESS THAN 2 YEARS AWAY?Aug 10 • Nicola CharlesIs Australia a Foreign Run Dictatorship?Aug 9 • Nicola CharlesSPOOKY BEDTIME STORIES; The Beast in the Cave by H.P. Lovecraft (Read by Nicola Charles)Aug 9 • Nicola CharlesTHE GET-OUT-OF-JAIL-FREE CARD FOR COVID CRIMINALSAug 6 • Nicola CharlesTHE GET-OUT-OF-JAIL-FREE CARD FOR COVID CRIMINALSAug 6 • Nicola CharlesDEAR 3AW, DID YOU HEAR THE NEWS? AUSTRALIANS WERE TRICKED?Aug 5 • Nicola Charles