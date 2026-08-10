BILL GATES VACCINE>CLIMATE SCAM>Q CLEARANCE>CONTROL PLAN EXPOSED!

Nicola’s SubstackBILL GATES VACCINE>CLIMATE SCAM>Q CLEARANCE>CONTROL PLAN EXPOSED!0:00Current time: 0:00 / Total time: -47:04-47:04Paid episodeThe full episode is only available to paid subscribers of Nicola’s SubstackSubscribe to listenBILL GATES VACCINE>CLIMATE SCAM>Q CLEARANCE>CONTROL PLAN EXPOSED!Nicola CharlesAug 10, 2026∙ Paid843ShareContinue reading this post for free, courtesy of Nicola Charles.Claim my free postOr purchase a paid subscription.Nicola’s SubstackMy personal SubstackMy personal SubstackSubscribeAuthorsNicola CharlesRecent EpisodesBILL GATES VACCINE>CLIMATE SCAM>Q CLEARANCE>CONTROL PLAN EXPOSED!7 hrs ago • Nicola CharlesIS A HIDDEN WORLD WAR 3, LESS THAN 2 YEARS AWAY?Aug 10 • Nicola CharlesIs Australia a Foreign Run Dictatorship?Aug 9 • Nicola CharlesSPOOKY BEDTIME STORIES; The Beast in the Cave by H.P. Lovecraft (Read by Nicola Charles)Aug 9 • Nicola CharlesTHE GET-OUT-OF-JAIL-FREE CARD FOR COVID CRIMINALSAug 6 • Nicola CharlesTHE GET-OUT-OF-JAIL-FREE CARD FOR COVID CRIMINALSAug 6 • Nicola CharlesDEAR 3AW, DID YOU HEAR THE NEWS? AUSTRALIANS WERE TRICKED?Aug 5 • Nicola Charles