BILL GATES RECKONING HAS BEGUN

Nicola’s SubstackBILL GATES RECKONING HAS BEGUN18241×0:00Current time: 0:00 / Total time: -56:49-56:49Audio playback is not supported on your browser. Please upgrade.BILL GATES RECKONING HAS BEGUNNicola CharlesFeb 03, 20261824ShareTranscriptDiscussion about this episodeCommentsRestacksNicola’s SubstackMy personal SubstackMy personal SubstackSubscribeAuthorsNicola CharlesRecent EpisodesThe UK's No.1 TV Health Doc The lack of foresight is staggering Take no advice from Doc Hillary againFeb 2 • Nicola CharlesYOUR MONEY IS DYING & THOSE WHO KILLED IT ARE PEDOPHILESFeb 2 • Nicola CharlesPUBLIC ENEMY NO.1 Feb 2 • Nicola CharlesCOURAGE UNDER FIREJan 30 • Nicola CharlesLIKE HIS FELLOW COMRADES BEFORE HIM IN AUSTRALIA, KEIR STARMER VISITS CHINA TO SEE "WHAT'S POSSIBLE" POST ECONOMIC COLLAPSEJan 28 • Nicola CharlesTHE SAFE & EFFECTIVE DIGITAL GHETTOJan 27 • Nicola CharlesHAVE THE WEALTH CLASS RESORTED TO TERRORISM & FRAUD TO PREVENT THEIR OWN EXTINCTION?Jan 27 • Nicola Charles