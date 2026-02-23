Nicola’s Substack

Nicola’s Substack

Nicola’s Substack
Nicola’s Substack
BAN PLUTOCRACY
0:00
-1:18:18

BAN PLUTOCRACY

Nicola Charles's avatar
Nicola Charles
Feb 23, 2026

Discussion about this episode

User's avatar

Ready for more?

© 2026 Nicola Charles · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture