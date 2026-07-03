Nicola’s Substack

Nicola’s Substack

Nicola’s Substack
Nicola’s Substack
AUSTRALIANS ARE IN A RECESSION; WHILE AUSTRALIA THE COUNTRY RETAINS ITS AAA CREDIT RATING. CLEVER.
0:00
-1:08:00

Paid episode

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AUSTRALIANS ARE IN A RECESSION; WHILE AUSTRALIA THE COUNTRY RETAINS ITS AAA CREDIT RATING. CLEVER.

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Nicola Charles
Jul 03, 2026
∙ Paid

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