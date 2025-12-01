AUSTRALIAN CULTURE IS CIRCLING THE DRAIN

Nicola’s SubstackAUSTRALIAN CULTURE IS CIRCLING THE DRAIN0:00Current time: 0:00 / Total time: -58:40-58:40Paid episodeThe full episode is only available to paid subscribers of Nicola’s SubstackSubscribe to listenAUSTRALIAN CULTURE IS CIRCLING THE DRAINNicola CharlesDec 01, 2025∙ Paid1725ShareListen to this episode with a 7-day free trialSubscribe to Nicola’s Substack to listen to this post and get 7 days of free access to the full post archives.Start trialAlready a paid subscriber? Sign inNicola’s SubstackMy personal SubstackMy personal SubstackSubscribeAuthorsNicola CharlesRecent EpisodesDARREN DIXON DISCUSSES THE ONGOING ATTACK ON OUR CIVIL LIBERTIESNov 28 • Nicola CharlesGREEN ENERGY IS A FRAUD TO "INCREASE" MINING SHOCKNov 27 • Nicola Charles9 DAYS UNTIL RESTRAINT OF TRADE IN AUSTRALIANov 26 • Nicola CharlesCARBONNov 26 • Nicola CharlesKING CHARLES III DOG WHISTLE TO THE PRIVATE SECTORNov 25 • Nicola CharlesPROPAGANDA IS THEIR WAR; SO CAN YOU IDENTIFY THE PROPAGANDA WHEN IT HITS YOU?Nov 25 • Nicola Charles"MASS MIGRATION IS A HUMAN RIGHTS VIOLATION" TRUMPNov 23 • Nicola Charles