AUSTRALIA IS PROOF THAT GLOBALISATION HAS FAILED.

Nicola’s SubstackAUSTRALIA IS PROOF THAT GLOBALISATION HAS FAILED.0:00Current time: 0:00 / Total time: -41:36-41:36Paid episodeThe full episode is only available to paid subscribers of Nicola’s SubstackSubscribe to listenAUSTRALIA IS PROOF THAT GLOBALISATION HAS FAILED.Nicola CharlesDec 17, 2025∙ Paid1624ShareThis post is for paid subscribersSubscribeAlready a paid subscriber? Sign inNicola’s SubstackMy personal SubstackMy personal SubstackSubscribeAuthorsNicola CharlesRecent EpisodesLOOSENING GUN LAWS NOT TIGHTENING THEM COULD'VE SAVED SO MANY LIVES, Honest Bastards Think Tank59 mins ago • Nicola CharlesHONEST BASTARDS THINK TANK Launch6 hrs ago • Nicola CharlesTHE FALL OF AUSTRALIADec 16 • Nicola CharlesLabour are part of the nastiest cult of hatred that has ever existed on this planet, LORD MONCKTONDec 15 • Nicola CharlesIF THEY IMMEDIATELY TALK LAW REFORMS, THE REAL TERRORISTS WERE THEIR GLOBALIST MASTERSDec 15 • Nicola CharlesIF THEY IMMEDIATELY TALK LAW REFORMS, THE REAL TERRORISTS WERE THEIR GLOBALIST MASTERSDec 15 • Nicola CharlesHOW ELLISON, GATES & BLAIR PURCHASED THE RIGHTS TO DESTROY CIVILIZATION & WE ARE MERELY COLLATEROL DAMAGEDec 11 • Nicola Charles