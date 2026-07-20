AUST GOVT CONSPIRACY SCANDAL? LOOMING NATIONAL EMERGENCY KNOWN?

Nicola’s SubstackAUST GOVT CONSPIRACY SCANDAL? LOOMING NATIONAL EMERGENCY KNOWN?0:00Current time: 0:00 / Total time: -47:09-47:09Paid episodeThe full episode is only available to paid subscribers of Nicola’s SubstackSubscribe to listenAUST GOVT CONSPIRACY SCANDAL? LOOMING NATIONAL EMERGENCY KNOWN?Nicola CharlesJul 20, 2026∙ Paid924ShareContinue reading this post for free, courtesy of Nicola Charles.Claim my free postOr purchase a paid subscription.Nicola’s SubstackMy personal SubstackMy personal SubstackSubscribeAuthorsNicola CharlesRecent EpisodesAUST GOVT CONSPIRACY SCANDAL? LOOMING NATIONAL EMERGENCY KNOWN?14 hrs ago • Nicola CharlesDEVOLUTION; "THE LETHALITY OF THEIR POWER IS GREATER THAN EVER"Jul 20 • Nicola CharlesDEVOLUTION; "THE LETHALITY OF THEIR POWER IS GREATER THAN EVER"Jul 20 • Nicola CharlesTHE RIGHT TO DIGITALLY DISCONNECT BILL 2026 AUSTRALIAJul 16 • Nicola CharlesTHE RIGHT TO DIGITALLY DISCONNECT BILL 2026 AUSTRALIA Jul 16 • Nicola Charles5G CITIES ARE KILLING TREES, BEES & YOU WITH NON-IONIZING RADIATION & NOBODY CARESJul 15 • Nicola CharlesAUSTRALIA IS NOT A REPUBLIC, SO WHY IS IT BEING RUN AS ONE?Jul 15 • Nicola Charles