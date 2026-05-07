AUSSIE FACES BACK IN VOGUE FOR JAPAN PM VISIT - VACCINE CARTELS CIRCLING GOVTS FOR NEW HANTAVIRUS JAB ROLLOUT - DELETED HILLARY CLINTON SPEECHES FOUND

Nicola’s SubstackAUSSIE FACES BACK IN VOGUE FOR JAPAN PM VISIT - VACCINE CARTELS CIRCLING GOVTS FOR NEW HANTAVIRUS JAB ROLLOUT - DELETED HILLARY CLINTON SPEECHES FOUND11741×0:00Current time: 0:00 / Total time: -42:18-42:18Audio playback is not supported on your browser. Please upgrade.AUSSIE FACES BACK IN VOGUE FOR JAPAN PM VISIT - VACCINE CARTELS CIRCLING GOVTS FOR NEW HANTAVIRUS JAB ROLLOUT - DELETED HILLARY CLINTON SPEECHES FOUNDNicola CharlesMay 07, 20261174ShareTranscriptDiscussion about this episodeCommentsRestacksNicola’s SubstackMy personal SubstackMy personal SubstackSubscribeAuthorsNicola CharlesRecent EpisodesA NEW DAWN FOR VICTORIA COME NOVEMBER OR SHE WILL DROWN NOT FROM RISING SEAS BUT IN DEBTMay 7 • Nicola CharlesANNOUNCEMENTMay 6 • Nicola CharlesWHOSE MONEY DID OUR BANKRUPT NATIONS ACCEPT?May 5 • Nicola Charles"DUPED"; YOU VOTE THEM IN, DONORS RUN THE COUNTRIESMay 3 • Nicola CharlesAUSTRALIAN LABOR HAVE BEEN CHEAP, BUT NOT IN THE WAY WE THOUGHT THEY'D BEApr 29 • Nicola CharlesTHE GREATEST INJUSTICE THE WORLD HAS EVER SEEN (AUDIO VERSION)Apr 28 • Nicola CharlesTHE GREATEST INJUSTICE THE WORLD HAS EVER SEENApr 28 • Nicola Charles