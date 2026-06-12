ARE YOU MISSING OUT ON AUSTRALIA'S BEST GYM, WALK, DRIVE PODCAST COMPANION? WE CAN HELP!

Juliette the Ragdoll Cat (pictured behind me) has decided that EVERYONE on substack should be able to walk, drive or workout at the gym with NICOLA CHARLES & the I AM THE WHITE RABBIT PODCAST.
Juliette has requested a WEEKEND SPECIAL OFFER on Paid Subscription to FIVE SHOWS A WEEK cost no more than 3 coffees!!!
MONTHLY SUBS DOWN!!!! From $30 to $20 (3 Cafe coffees) until Midnight SUNDAY
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SEE YOU ON THE SMART SIDE!!!!
I AM THE WHITE RABBIT & Juliette!!!!! XXX