Nicola’s Substack

Nicola’s Substack

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ARE YOU MISSING OUT ON AUSTRALIA'S BEST GYM, WALK, DRIVE PODCAST COMPANION? WE CAN HELP!

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Nicola Charles
Jun 12, 2026

Juliette the Ragdoll Cat (pictured behind me) has decided that EVERYONE on substack should be able to walk, drive or workout at the gym with NICOLA CHARLES & the I AM THE WHITE RABBIT PODCAST.

Juliette has requested a WEEKEND SPECIAL OFFER on Paid Subscription to FIVE SHOWS A WEEK cost no more than 3 coffees!!!

MONTHLY SUBS DOWN!!!! From $30 to $20 (3 Cafe coffees) until Midnight SUNDAY

ANNUAL SUBS DOWN!!!! From $190 to $100 (12 months of Membership for 5 months of subs) until Midnight SUNDAY

OFFER OPEN TO NEW SUBSCRIBERS ONLY!!!!!

SEE YOU ON THE SMART SIDE!!!!

I AM THE WHITE RABBIT & Juliette!!!!! XXX

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