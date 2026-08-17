A.I HAS BEEN BUSY. THE REASON FOR THE MIGRANTS, DIGITAL I.D & UNIVERSAL BASIC INCOME HAS BEEN EXPOSED IN THE UK. THE FUTURE UNDERCLASS AKA THE CHINA MODEL IS BEING IMPORTED.

Nicola’s SubstackA.I HAS BEEN BUSY. THE REASON FOR THE MIGRANTS, DIGITAL I.D & UNIVERSAL BASIC INCOME HAS BEEN EXPOSED IN THE UK. THE FUTURE UNDERCLASS AKA THE CHINA MODEL IS BEING IMPORTED.0:00Current time: 0:00 / Total time: -1:01:09-1:01:09Paid episodeThe full episode is only available to paid subscribers of Nicola’s SubstackSubscribe to listenA.I HAS BEEN BUSY. THE REASON FOR THE MIGRANTS, DIGITAL I.D & UNIVERSAL BASIC INCOME HAS BEEN EXPOSED IN THE UK. THE FUTURE UNDERCLASS AKA THE CHINA MODEL IS BEING IMPORTED.Nicola CharlesAug 17, 2026∙ Paid1263ShareContinue reading this post for free, courtesy of Nicola Charles.Claim my free postOr purchase a paid subscription.Nicola’s SubstackMy personal SubstackMy personal SubstackSubscribeAuthorsNicola CharlesRecent EpisodesWAS 9/11 THE BALL DROP ON THE FRAUD? IF WE BELIEVED THAT, WE'D BELIEVE ANYTHING?Aug 16 • Nicola Charles16 OF THE 17 SUSTAINABLE GOALS ARE PROVABLY UNSUSTAINABLE; TIME TO SCRAP AGENDA 2030Aug 13 • Nicola Charles16 OF THE 17 SUSTAINABLE GOALS ARE PROVABLY UNSUSTAINABLE; TIME TO SCRAP AGENDA 2030Aug 13 • Nicola CharlesIF "WE" HAVE NOTHING TO FEAR FROM AGENDA 2030 THEN TAKE DOWN THE FENCES AT BUCKINGHAM PALACEAug 13 • Nicola CharlesAUSSIE BUYERS CLUB! "ZETA POTENTIAL" OFFER (Water; but not as you know it)Aug 12 • Nicola CharlesAGENDA 2030; THE BIGGEST PUBLIC RELATIONS SCAM IN HUMAN HISTORYAug 11 • Nicola CharlesBILL GATES VACCINE>CLIMATE SCAM>Q CLEARANCE>CONTROL PLAN EXPOSED!Aug 10 • Nicola Charles