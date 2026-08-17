Nicola’s Substack

Nicola’s Substack

Nicola’s Substack
Nicola’s Substack
A.I HAS BEEN BUSY. THE REASON FOR THE MIGRANTS, DIGITAL I.D & UNIVERSAL BASIC INCOME HAS BEEN EXPOSED IN THE UK. THE FUTURE UNDERCLASS AKA THE CHINA MODEL IS BEING IMPORTED.
0:00
-1:01:09

Paid episode

The full episode is only available to paid subscribers of Nicola’s Substack

A.I HAS BEEN BUSY. THE REASON FOR THE MIGRANTS, DIGITAL I.D & UNIVERSAL BASIC INCOME HAS BEEN EXPOSED IN THE UK. THE FUTURE UNDERCLASS AKA THE CHINA MODEL IS BEING IMPORTED.

Nicola Charles's avatar
Nicola Charles
∙ Paid

User's avatar

Continue reading this post for free, courtesy of Nicola Charles.

Or purchase a paid subscription.
© 2026 Nicola Charles · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture