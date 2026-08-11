AGENDA 2030; THE BIGGEST PUBLIC RELATIONS SCAM IN HUMAN HISTORY

Nicola’s SubstackAGENDA 2030; THE BIGGEST PUBLIC RELATIONS SCAM IN HUMAN HISTORY0:00Current time: 0:00 / Total time: -46:49-46:49Paid episodeThe full episode is only available to paid subscribers of Nicola’s SubstackSubscribe to listenAGENDA 2030; THE BIGGEST PUBLIC RELATIONS SCAM IN HUMAN HISTORYNicola CharlesAug 11, 2026∙ Paid1684ShareCENSUS DAY FLASH SALE RUNS ANOTHER 3 HOURSMONTHLY SUBS $20ANNUAL SUBS $75FOUNDING MEMBER SUBS $125TWRContinue reading this post for free, courtesy of Nicola Charles.Claim my free postOr purchase a paid subscription.Nicola’s SubstackMy personal SubstackMy personal SubstackSubscribeAuthorsNicola CharlesRecent EpisodesAUSSIE BUYERS CLUB! "ZETA POTENTIAL" OFFER (Water; but not as you know it)2 hrs ago • Nicola CharlesBILL GATES VACCINE>CLIMATE SCAM>Q CLEARANCE>CONTROL PLAN EXPOSED!Aug 10 • Nicola CharlesBILL GATES VACCINE>CLIMATE SCAM>Q CLEARANCE>CONTROL PLAN EXPOSED!Aug 10 • Nicola CharlesIS A HIDDEN WORLD WAR 3, LESS THAN 2 YEARS AWAY?Aug 10 • Nicola CharlesIs Australia a Foreign Run Dictatorship?Aug 9 • Nicola CharlesSPOOKY BEDTIME STORIES; The Beast in the Cave by H.P. Lovecraft (Read by Nicola Charles)Aug 9 • Nicola CharlesTHE GET-OUT-OF-JAIL-FREE CARD FOR COVID CRIMINALSAug 6 • Nicola Charles