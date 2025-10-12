Nicola’s Substack

Nicola’s Substack

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

ACT 1; Competent Governance. ACT 2; Incompetent Governance. ACT 3; Competent A.I Post Nation Governance. ACT 4; BLACKMAIL

Nicola Charles's avatar
Nicola Charles
Oct 12, 2025
Share
Transcript

Discussion about this video

User's avatar
© 2025 Nicola Charles
PrivacyTermsCollection notice
Start writingGet the app
Substack is the home for great culture