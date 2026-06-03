ABSOLUTE NONSENSE ABOUT NOTHING

Nicola’s SubstackABSOLUTE NONSENSE ABOUT NOTHING0:00Current time: 0:00 / Total time: -1:01:56-1:01:56Paid episodeThe full episode is only available to paid subscribers of Nicola’s SubstackSubscribe to listenABSOLUTE NONSENSE ABOUT NOTHINGNicola CharlesJun 03, 2026∙ PaidShareContinue reading this post for free, courtesy of Nicola Charles.Claim my free postOr purchase a paid subscription.Nicola’s SubstackMy personal SubstackMy personal SubstackSubscribeAuthorsNicola CharlesRecent EpisodesHUMANS SPEAK22 hrs ago • Nicola CharlesLET'S TALK ABOUT AUSTRALIA'S TRUE NATIONAL SECURITY THREATSJun 1 • Nicola CharlesBRICK BY BRICK THE NWO ARE BUILDING A MADHOUSEMay 31 • Nicola CharlesDear VictoriaMay 29 • Nicola CharlesHAVE HUMANS DESIGNED TECHNOLOGIES THAT ARE NOW SLOWLY KILLING THEM?May 28 • Nicola CharlesTRANSHUMANISM; ONCE YOU GO HACK, YOU CAN NEVER GO BACKMay 28 • Nicola CharlesWHY WON'T VICTORIA'S ATTORNEY GENERAL SONYA KILKENNY SUPPORT A BILL THAT WOULD COMPENSATE VICTORIANS FOR LAND TITLE FRAUD? OH WAIT, SHE IS…May 26 • Nicola Charles