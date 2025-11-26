9 DAYS UNTIL RESTRAINT OF TRADE IN AUSTRALIA

Nicola’s Substack9 DAYS UNTIL RESTRAINT OF TRADE IN AUSTRALIA19531×0:00Current time: 0:00 / Total time: -56:45-56:45Audio playback is not supported on your browser. Please upgrade.9 DAYS UNTIL RESTRAINT OF TRADE IN AUSTRALIANicola CharlesNov 26, 20251953ShareTranscriptDiscussion about this episodeCommentsRestacksNicola’s SubstackMy personal SubstackMy personal SubstackSubscribeAuthorsNicola CharlesRecent EpisodesCARBONNov 26 • Nicola CharlesKING CHARLES III DOG WHISTLE TO THE PRIVATE SECTORNov 25 • Nicola CharlesPROPAGANDA IS THEIR WAR; SO CAN YOU IDENTIFY THE PROPAGANDA WHEN IT HITS YOU?Nov 25 • Nicola Charles"MASS MIGRATION IS A HUMAN RIGHTS VIOLATION" TRUMPNov 23 • Nicola CharlesCOP BURNS; ANTI-ENVIRONMENT "ENVIRONMENTAL PROTECTION REFORM BILL 2025" LOOMS AS TROJAN HORSENov 20 • Nicola CharlesDear #AustraliaNov 20 • Nicola CharlesBLOOD ON THEIR HANDS; HOLD THE LINENov 19 • Nicola Charles