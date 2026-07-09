75 YEARS OF MIND CONTROL; USING DRUGS, TECHNOLOGY, PROPAGANDA & MEDIA

Nicola’s Substack75 YEARS OF MIND CONTROL; USING DRUGS, TECHNOLOGY, PROPAGANDA & MEDIA0:00Current time: 0:00 / Total time: -1:08:52-1:08:52Paid episodeThe full episode is only available to paid subscribers of Nicola’s SubstackSubscribe to listen75 YEARS OF MIND CONTROL; USING DRUGS, TECHNOLOGY, PROPAGANDA & MEDIANicola CharlesJul 09, 2026∙ Paid835ShareContinue reading this post for free, courtesy of Nicola Charles.Claim my free postOr purchase a paid subscription.Nicola’s SubstackMy personal SubstackMy personal SubstackSubscribeAuthorsNicola CharlesRecent EpisodesTIME TO STARVE CENTRAL BANKS AS AN "ENFORCEMENT MEASURE" TIME FOR "KYB" KNOW YOUR BANKJul 7 • Nicola CharlesTIME TO STARVE CENTRAL BANKS AS AN "ENFORCEMENT MEASURE" TIME FOR "KYB" KNOW YOUR BANKJul 7 • Nicola CharlesTHE MUZZLING OF HUMANITY IS DEEPLY SINISTERJul 6 • Nicola CharlesNOT ALL MIGRANTS ARE MADE EQUAL; ME THINKS LABOR FAWN TOO MUCHJul 5 • Nicola CharlesAUSTRALIANS ARE IN A RECESSION; WHILE AUSTRALIA THE COUNTRY RETAINS ITS AAA CREDIT RATING. CLEVER.Jul 3 • Nicola CharlesTHE ANTI-CHRIST AGENDA GATHERS PACE; READ THAT AGAINJul 1 • Nicola CharlesHANGMAN BECOMES THE HANGED MAN; GLOBALIST RACKETEERING NOW HAS A RECORDJun 30 • Nicola Charles