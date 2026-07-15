5G CITIES ARE KILLING TREES, BEES & YOU WITH NON-IONIZING RADIATION & NOBODY CARES

Nicola’s Substack5G CITIES ARE KILLING TREES, BEES & YOU WITH NON-IONIZING RADIATION & NOBODY CARES0:00Current time: 0:00 / Total time: -59:14-59:14Paid episodeThe full episode is only available to paid subscribers of Nicola’s SubstackSubscribe to listen5G CITIES ARE KILLING TREES, BEES & YOU WITH NON-IONIZING RADIATION & NOBODY CARESNicola CharlesJul 15, 2026∙ Paid134ShareContinue reading this post for free, courtesy of Nicola Charles.Claim my free postOr purchase a paid subscription.Nicola’s SubstackMy personal SubstackMy personal SubstackSubscribeAuthorsNicola CharlesRecent EpisodesAUSTRALIA IS NOT A REPUBLIC, SO WHY IS IT BEING RUN AS ONE?Jul 15 • Nicola Charles"REALITY CONTROL" SOCIALIST LIES & HYPOCRISY OVER THE YEARSJul 14 • Nicola CharlesOPINION; THE CRIME SCENE COVER-UP OF ANN WIDDECOMBES BRUTAL ASSASSINATION IS A STAIN ON THE UKJul 12 • Nicola CharlesOPINION; THE CRIME SCENE COVER-UP OF ANN WIDDECOMBES BRUTAL ASSASSINATION IS A STAIN ON THE UKJul 12 • Nicola CharlesTHAT ESCALATED QUICKLY; AUSTRALIA SELLS URANIUM TO INDIAJul 10 • Nicola Charles75 YEARS OF MIND CONTROL; USING DRUGS, TECHNOLOGY, PROPAGANDA & MEDIAJul 9 • Nicola CharlesTIME TO STARVE CENTRAL BANKS AS AN "ENFORCEMENT MEASURE" TIME FOR "KYB" KNOW YOUR BANKJul 7 • Nicola Charles