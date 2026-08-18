5000 LITTLE PENQUINS & ANOTHER BILL GATES FUNDED CONNECTION

Nicola’s Substack5000 LITTLE PENQUINS & ANOTHER BILL GATES FUNDED CONNECTION8451×0:00Current time: 0:00 / Total time: -55:10-55:10Audio playback is not supported on your browser. Please upgrade.5000 LITTLE PENQUINS & ANOTHER BILL GATES FUNDED CONNECTIONNicola CharlesAug 18, 2026845ShareTranscriptDiscussion about this episodeCommentsRestacksNicola’s SubstackMy personal SubstackMy personal SubstackSubscribeAuthorsNicola CharlesRecent EpisodesA.I HAS BEEN BUSY. THE REASON FOR THE MIGRANTS, DIGITAL I.D & UNIVERSAL BASIC INCOME HAS BEEN EXPOSED IN THE UK. THE FUTURE UNDERCLASS AKA…Aug 17 • Nicola CharlesWAS 9/11 THE BALL DROP ON THE FRAUD? IF WE BELIEVED THAT, WE'D BELIEVE ANYTHING?Aug 16 • Nicola Charles16 OF THE 17 SUSTAINABLE GOALS ARE PROVABLY UNSUSTAINABLE; TIME TO SCRAP AGENDA 2030Aug 13 • Nicola Charles16 OF THE 17 SUSTAINABLE GOALS ARE PROVABLY UNSUSTAINABLE; TIME TO SCRAP AGENDA 2030Aug 13 • Nicola CharlesIF "WE" HAVE NOTHING TO FEAR FROM AGENDA 2030 THEN TAKE DOWN THE FENCES AT BUCKINGHAM PALACEAug 13 • Nicola CharlesAUSSIE BUYERS CLUB! "ZETA POTENTIAL" OFFER (Water; but not as you know it)Aug 12 • Nicola CharlesAGENDA 2030; THE BIGGEST PUBLIC RELATIONS SCAM IN HUMAN HISTORYAug 11 • Nicola Charles