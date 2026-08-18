Nicola’s Substack

Nicola’s Substack

Nicola’s Substack
Nicola’s Substack
5000 LITTLE PENQUINS & ANOTHER BILL GATES FUNDED CONNECTION
0:00
-55:10

5000 LITTLE PENQUINS & ANOTHER BILL GATES FUNDED CONNECTION

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Nicola Charles

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