Nicola’s Substack

Nicola’s Substack

Nicola’s Substack
Nicola’s Substack
16 OF THE 17 SUSTAINABLE GOALS ARE PROVABLY UNSUSTAINABLE; TIME TO SCRAP AGENDA 2030
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-1:06:38

16 OF THE 17 SUSTAINABLE GOALS ARE PROVABLY UNSUSTAINABLE; TIME TO SCRAP AGENDA 2030

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Nicola Charles

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