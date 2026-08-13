16 OF THE 17 SUSTAINABLE GOALS ARE PROVABLY UNSUSTAINABLE; TIME TO SCRAP AGENDA 2030

Nicola’s Substack16 OF THE 17 SUSTAINABLE GOALS ARE PROVABLY UNSUSTAINABLE; TIME TO SCRAP AGENDA 20300:00Current time: 0:00 / Total time: -1:06:38-1:06:38Paid episodeThe full episode is only available to paid subscribers of Nicola’s SubstackSubscribe to listen16 OF THE 17 SUSTAINABLE GOALS ARE PROVABLY UNSUSTAINABLE; TIME TO SCRAP AGENDA 2030Nicola CharlesAug 13, 2026∙ Paid723ShareContinue reading this post for free, courtesy of Nicola Charles.Claim my free postOr purchase a paid subscription.Nicola’s SubstackMy personal SubstackMy personal SubstackSubscribeAuthorsNicola CharlesRecent Episodes16 OF THE 17 SUSTAINABLE GOALS ARE PROVABLY UNSUSTAINABLE; TIME TO SCRAP AGENDA 203011 hrs ago • Nicola CharlesIF "WE" HAVE NOTHING TO FEAR FROM AGENDA 2030 THEN TAKE DOWN THE FENCES AT BUCKINGHAM PALACEAug 13 • Nicola CharlesAUSSIE BUYERS CLUB! "ZETA POTENTIAL" OFFER (Water; but not as you know it)Aug 12 • Nicola CharlesAGENDA 2030; THE BIGGEST PUBLIC RELATIONS SCAM IN HUMAN HISTORYAug 11 • Nicola CharlesBILL GATES VACCINE>CLIMATE SCAM>Q CLEARANCE>CONTROL PLAN EXPOSED!Aug 10 • Nicola CharlesBILL GATES VACCINE>CLIMATE SCAM>Q CLEARANCE>CONTROL PLAN EXPOSED!Aug 10 • Nicola CharlesIS A HIDDEN WORLD WAR 3, LESS THAN 2 YEARS AWAY?Aug 10 • Nicola Charles