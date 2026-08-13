Nicola’s Substack

Nicola’s Substack

Nicola’s Substack
Nicola’s Substack
16 OF THE 17 SUSTAINABLE GOALS ARE PROVABLY UNSUSTAINABLE; TIME TO SCRAP AGENDA 2030
0:00
-1:06:38

Paid episode

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16 OF THE 17 SUSTAINABLE GOALS ARE PROVABLY UNSUSTAINABLE; TIME TO SCRAP AGENDA 2030

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Nicola Charles
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